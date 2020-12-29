Назван самый дорогой футболист России

Полузащитник «Монако» Александр Головин возглавил рейтинг самых дорогих российских футболистов. Об этом сообщается на портале Transfermarkt.de.

Трансферная стоимость 24-летнего хавбека оценивается в 20 миллионов евро. Второе и третье места разделили полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук и защитник ЦСКА Марио Фернандес. Они стоят по 18 миллионов. На четвертой позиции оказался вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (15 миллионов). Пятое место в рейтинге занял полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук (14 миллионов).

Помимо общего рейтинга, портал составил список самых дорогих российских футболистов, родившихся не раньше 1998 года. Его возглавил Сафонов, второе место занял форвард ЦСКА Федор Чалов (12 миллионов евро), а на третьей позиции расположился вратарь «Спартака» Александр Максименко (11 миллионов).