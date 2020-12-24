Назван бой года в MMA

Редакция The Athletic определилась с главным поединком в смешанных единоборствах в 2020-м. Об этом сообщается на сайте издания.

По мнению журналистов, главным противостоянием уходящего года в MMA стал поединок между китаянкой Вэйли Чжан и представительницей Польши Йоанной Йенджейчик. Схватка прошла в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в марте и завершилась победой китайской спортсменки.

UFC

Бой продлился все пять раундов. Чемпионка Чжан удержала титул, победив раздельным решением судей. Китаянка неоднократно попадала по лицу сопернице. Ее удары вызвали крупную гематому на лице Йенджейчик.

В активе Чжан 21 победа при единственном поражении. Поединок против Йенджейчик на данный момент последний в ее карьере.