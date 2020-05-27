Названы самые страшные травмы в истории UFC

TalkSport назвал самые страшные травмы в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Полный список доступен на сайте портала.

Рейтинг открывает травма американца Кори Хилла. Боец сломал голень при попытке нанести удар ногой на турнире UFC 10 декабря 2008 года.

Также в перечень вошла гематома канадца Марка Хоминика. Шишка «размером с теннисный мяч» (автор рейтинга приписывает это сравнение комментатору UFC Джо Рогану — прим. «Ленты.ру») образовалась после пропущенных ударов в поединке с бразильцем Жозе Алдо в 2011 году.

Среди запоминающихся травм в октагоне оказался и перелом руки бразильца Антонио Ногейры. Повреждение стало следствием болевого приема «кимура», который провел американский тяжеловес Фрэнк Мир.

Кроме того, в список попали повреждения на недавних турнирах UFC. Среди них разрыв губы тяжеловеса Алистара Оверима, который уступил в поединке против Жаирзинью Розенстрайка, а также обширная гематома на лбу польки Йоанны Йенджейчик, уступившей китаянке Вэйли Чжан.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!