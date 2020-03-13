«Изуродованная» чемпионкой UFC девушка-боец показала лицо после схватки

Польская девушка-боец Йоанна Йенджейчик показала лицо после поражения от китаянки Вэйли Чжан на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Фото доступно в Instagram-аккаунте спортсменки.

32-летняя Йенджейчик опубликовала фото со своей сестрой на улице Беверли Хиллс. Несмотря на кепку и солнечные очки, на изображении различимы крупные синяки по всему лицу.

So happy to have my family with me❤️ Love ya sis @ostrowska_kasia 💕 Miss ya Ewa🏡 So you know🙋🏻‍♀️ I have the best sisters in the world👯‍♀️ They are always on my side🙏🏼 What about your siblings Guys?🙋🏻‍♀️ 👸🏻 #jedrzejczykfamily #familyfirst #sister #sisters #twins #twinsister #twinsisters #beverlyhills #polishgirls Фото опубликовано @joannajedrzejczyk

8 марта она уступила китаянке Чжан — действующей чемпионке UFC в минимальном весе. Поединок продлился все пять раундов. После пропущенного удара в голову на лбу Йенджейчик образовалась огромная гематома. Пользователей Twitter ужаснуло состояние лица польской спортсменки — они посчитали, что Чжан изуродовала претендентку.

Йенджейчик — бывшая чемпионка UFC. На ее счету 15 побед и три поражения.

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