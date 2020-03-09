Боец UFC напал на товарища другого бойца и нарвался на вызов

Южнокорейский боец смешанного стиля (MMA) Чон Чхан Сон, более известный как Корейский зомби, вызвал на поединок американца Брайана Ортегу после инцидента на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Корейский спортсмен написал пост в Instagram.

Сон и его товарищ музыкант Джей Парк присутствовали на турнире в качестве зрителей. Ортега также был на трибунах. «Ты сидел всего в десяти метрах от нас, и все было в порядке. Но потом ты дождался, пока я пойду в туалет, и ударил моего друга. Он не боец, он просто помогает мне с переводом», — пишет Сон.

«Ты трус, раз решил напасть на музыканта, а не бойца. Если ты хотел добиться поединка со мной, использовать мое имя, раз твое уже позабыли, то поздравляю: у тебя получилось. Я побьюсь с тобой, нокаутирую и оставлю тебя с окровавленным лицом», — заключил 32-летний спортсмен.

После инцидента Ортега покинул трибуны в сопровождении службы безопасности арены. Американец должен был биться с Корейским зомби на турнире UFC в Бусане, но снялся с боя.

В главном бою UFC 248 новозеландец Исраэл Адесанья победил судейским решением кубинца Йоэля Ромеро и сохранил титул чемпиона UFC в среднем весе. Также в рамках вечера китаянка Вэйли Чжанг оказалась сильнее полячки Йоанны Йенджейчик.

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