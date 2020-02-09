Боец UFC нокаутировал соперника за 38 секунд

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джорни Ньютон одержал победу над соотечественником Доминго Пиларте на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Хьюстоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Ньютону хватило 38 секунд, чтобы нокаутировать оппонента. Для 30-летнего американца победа стала первой под эгидой UFC. Свой дебютный поединок Рикардо Рамоса он уступил судейским решением.
Турнир возглавил поединок действующего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса с претендентом Домиником Рейесом. После пяти раундов противостояния судьи единогласным решением отдали победу обладателю титула. Победа Джонса вызвала неоднозначную реакцию в MMA-сообществе.
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