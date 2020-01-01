Появилось видео победы российского бойца нокаутом в поединке за миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев нокаутировал американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL). Видео решающего момента поединка опубликовано в Twitter-аккаунте промоушена.
«Мощнейшее добивание в партере приносит Али Исаеву победу! Чемпион PFL остается непобежденным в этом сезоне», — гласит подпись к ролику.
Ранее 1 января Исаев одержал девятую победу в карьере. В четвертом раунде россиянин нанес Рошольту серию ударов в партере, после которой рефери зафиксировал технический нокаут. Помимо чемпионского титула 36-летний Исаев получил призовые в размере миллиона долларов.
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