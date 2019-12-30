Емельяненко объяснил правила боя против Кадырова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко объяснил правила поединка против главы Чечни Рамзана Кадырова. Его слова приводит Пятый канал.

Емельяненко посчитал, что бой должен пройти по правилам бокса. «ММА еще добавляет удары локтями, ногами, коленями плюс борцовскую технику, болевые, удушающие. А бокс — это ограниченный вид спорта», — сказал он. Боец отметил, что включил в свою подготовку и бокс, и борьбу.

Спортсмен согласился на бой с Кадыровым 26 декабря. Он отдал главе республики право самому выбрать время и место проведения поединка. Также Емельяненко оценил физическую форму политика, отметив, что тот постоянно тренируется. Кадыров предложил Емельяненко подраться 21 декабря.

Емельяненко тренировался в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Его последний бой по правилам MMA прошел под эгидой грозненского промоушена и завершился вничью.

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