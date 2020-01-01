Российский боец нокаутировал американца и заработал миллион долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Исаев завершил поединок в четвертом раунде, выиграв техническим нокаутом. Российский спортсмен, выступающий в тяжелом весе, стал обладателем чемпионского пояса, а также призовых в размере миллиона долларов.

36-летний Исаев до сих пор не проигрывал и одержал девятую победу в профессиональной карьере. Рошольт потерпел восьмое поражение при 20 победах.

Промоушен PFL проводит соревнования в различных весовых категориях. Вначале бойцы встречаются в рамках регулярного чемпионата, затем лучшие из них оказываются в плей-офф. Победитель Гран-при в каждой категории получает миллион долларов. В 2019 году россиянин Магомед Магомедкеримов завоевал титул в полусреднем весе.

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