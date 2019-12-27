Российский боец MMA Шлеменко оценил шансы Кадырова в бою против Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко оценил шансы главы Чечни Рамзана Кадырова в бою против Александра Емельяненко. Его слова приводит РИА Новости.

Шлеменко посчитал, что победить в этом поединке может каждый. «Тут будет разная весовая категория, к тому же Александр — профессиональный спортсмен. Но все же я знаю, что Рамзан и Емельяненко тренировались вместе, спаринговали, знают друг друга», — высказался боец.

Емельяненко принял вызов Кадырова 26 декабря. Он отдал главе республики право самому выбрать время и место проведения поединка.

Кадыров вызвал Емельяненко на бой 21 декабря. Он отметил, что подраться со спортсменом в последнее время желают «все кому не лень», и потому решил сделать то же самое.

Емельяненко тренировался в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Его последний бой по правилам MMA прошел под эгидой грозненского промоушена и завершился вничью.

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