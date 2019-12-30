Нокаутированный Емельяненко американец отреагировал на слухи о сдаче боя

Американский боец смешанного стиля (ММА) Квинтон Джексон отреагировал на слухи о том, что он намеренно проиграл россиянину Федору Емельяненко. Пост он опубликовал в Instagram.

Джексон заявил, что никогда бы не сдал поединок, а победу Емельяненко признал справедливой. «Я проиграл по собственной вине», — подчеркнул американец.

Материалы по теме Уйти по-царски Последний Император покидает Японию. Федор Емельяненко уложил бывшего чемпиона UFC в первом раунде

Издание MMA Junkie отмечает, что для Джексона поражение нокаутом от российского бойца стало первым с 2005 года. Журналисты также указывают, что спортсмен был не в форме: он весил рекордные для себя 120 килограммов. Все это стало причиной возникновения слухов о договорном характере поединка.

29 декабря Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде на стадионе «Сайтама Арена». После поединка американец заявил, что планирует сбросить вес и вернуться в полутяжелую категорию, в которой он добился наибольших успехов в карьере.

Емельяненко одержал 15-ю победу нокаутом в карьере. Поединок против Джексона — первый из трех запланированных по новому контракту российского тяжеловеса с Bellator. Глава организации Скотт Кокер допустил, что следующим соперником Емельяненко станет американец Джош Барнетт, возобновивший карьеру в апреле.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!