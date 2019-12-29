Нокаутированный Емельяненко американец покончит с выступлениями в тяжелом весе

Американский боец смешанного стиля (MMA) Квинтон Джексон планирует вернуться к выступлениям в полутяжелой весовой категории после поражения от россиянина Федора Емельяненко на турнире Bellator в Японии. Об это сообщает MMA Junkie.

41-летний американец признался, что оказался слишком медлительным по сравнению с россиянином. «Нужно сбросить вес. Чувствовал себя бегемотом в клетке. Но это моя вина. Ни в коем случае не пытаюсь искать оправданий. Все в порядке. Я вернусь, но уж точно не в тяжелый вес», — заверил 41-летний Джексон.

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Ранее 29 декабря Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде на стадионе «Сайтама Арена». Американец подошел к бою в рекордном для себя весе — 120,4 килограмма. Емельяненко показал на взвешивании 109 килограммов.

Джексон добился наибольших успехов, выступая в полутяжелой весовой категории. В частности, он завоевывал пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в данном дивизионе.

Емельяненко одержал 15-ю победу нокаутом в карьере. Поединок против Джексона — первый из трех запланированных по новому контракту российского тяжеловеса с Bellator. Глава организации Скотт Кокер допустил, что следующим соперником Емельяненко станет американец Джош Барнетт, возобновивший карьеру в апреле.

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