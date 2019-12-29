Федор Емельяненко нокаутировал американца в первом раунде

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко нокаутировал американца Квинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

43-летний российский тяжеловес досрочно завершил противостояние в первом раунде. Для Емельяненко это 15-я победа нокаутом.

На взвешивании перед поединком 41-летний Джексон показал 120,4 килограмма. Россиянин оказался легче, показав на весах 109 килограммов.

О поединке было объявлено в октябре. Поединок с Джексоном в Японии — первый из трех боев Емельяненко по новому контракту с Bellator. Соглашение с организацией российский тяжеловес подписал летом.

До этого Емельяненко потерпел неудачу в финале Гран-при тяжеловесов Bellator. В январе он уступил Райану Бэйдеру нокаутом в первом раунде. По пути к решающему поединке он одержал победы над американцами Фрэнком Миром и Чейлом Сонненом.

Емельяненко известен по выступлениям в RINGS, Pride и Strikeforce. Он бывший чемпион Pride в тяжелом весе.

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