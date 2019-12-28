Федор Емельяненко допустил продолжение карьеры после прощального тура

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко допустил, что может продолжить выступления, несмотря на анонсированное ранее прощальное турне из трех поединков. Об этом сообщает MMA Junkie.

43-летний тяжеловес подтвердил, что пока придерживается плана главы Bellator Скотта Кокера, который предложил россиянину провести три прощальных поединка. «Когда прощальный тур закончится, я посмотрю на свое самочувствие. Тогда и будем решать», — заявил боец.

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Первый из трех поединков пройдет в Японии. В главном бою совместного турнира Bellator и местного Rizin россиянин встретится с американским тяжеловесом Квинтоном Джексоном. Трансляция начнется 29 декабря в 6:00 по московскому времени.

В январе Емельяненко уступил в финале Гран-при тяжеловесов Bellator. Россиянина нокаутировал американец Райан Бэйдер.

Джексон известен по выступлениям в Pride, Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Bellator. Американец становился чемпионом UFC. Емельяненко также получил известность благодаря участию в поединках под эгидой Pride. Он завоевывал пояс организации в тяжелом весе. Покинув японский промоушен, россиянин выступал в Strikeforce, M-1.

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