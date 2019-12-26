Федор Емельяненко рассказал об опасностях в бою с «эпатажным» соперником

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением относительно соперника в ближайшем поединке американце Квинтоне Джексоне. Слова российского тяжеловеса прозвучали в ролике Bellator на YouTube.

43-летний россиянин назвал Джексона «эпатажным», при этом охарактеризовав американца, как сильного и опытного бойца. Емельяненко признался, что самым опасным качеством соперника считает его непредсказуемость. «Я видел, как он поднимает людей на второй этаж, бил об ринг. Человек отключался. Он это делал не один раз», — рассказал Емельяненко.

Поединок между россиянином и Джексоном пройдет 29 января в Токио на турнире Bellator. Бойцовское шоу пройдет при поддержке местного промоушена Rizin, глава которого в прошлом руководил и Pride — организацией, где выступали Емельяненко и Джексон в начале 2000-х.

Джексон — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), финалист Гран-при Pride в среднем весе.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride. Он становился чемпионом организации. В начале 2019-го россиянин проиграл в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе. Емельяненко был нокаутирован американцем Райаном Бейдером. Поединок против Джексона в Японии — часть прощального турне российского спортсмена. По словам главы Bellator Скотта Кокера, перед завершением карьеры Емельяненко проведет три поединка.

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