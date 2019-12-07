Соперник Емельяненко пообещал нокаут в бою с россиянином

Американский тяжеловес Квинтон Джексон убежден, что поединок против россиянина Федора Емельяненко на турнире по смешанным единоборствам (MMA) в Японии не дойдет до решения судей. Об этом он рассказал в YouTube-канале промоушена Rizin.

«Не верю, что бой дойдет до решения. Чую, что один из нас просто свалится от нокаута. Но проигравших в этом поединке не будет. Фанаты выиграют в любом случае, ведь мы устроим настоящее шоу», — заявил 41-летний Джексон.

Бой между американцем и российским бойцом пройдет в Токио 29 декабря. Поединок тяжеловесов возглавит турнир Bellator в Японии, в котором также поучаствует местный Rizin.

Джексон и Емельяненко известны по выступлениям в промоушене Pride — предшественника Rizin. Американец дрался в полутяжелом весе, в то время как россиянин неоднократно становился чемпионом в тяжелой весовой категории.

Поединок в Японии для Емельяненко — часть прощального турне россиянина. Планируется, что россиянин завершит карьеру в MMA после трех поединков.

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