Федор Емельяненко обратился к россиянам

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко обратился к болельщикам перед его поединком против американца Квинтона Джексона в Японии. Видео опубликовано в YouTube-канале Сергея Лодыги.

Встреча блогера с 43-летним спортсменом состоялась в Старом Осколе, где Емельяненко проходит подготовку. Боец поблагодарил болельщиков за поддержку. «Сейчас очень серьезные нагрузки. Прошу ваших молитв. Буду стараться победить», — сказал российский тяжеловес.

Поединок с Джексоном состоится 29 декабря в Японии. Вечер пройдет под эгидой американской организации Bellator при поддержке местного промоушена Rizin.

Последний раз Емельяненко выходил в октагон 26 января. Тогда он уступил американцу Райану Бэйдеру в финале Гран-при тяжеловесов Bellator. На пути к решающему поединку россиянин победил Чейла Соннена и Фрэнка Мира — оба известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате.

Емельяненко получил наибольшую известность, выступая в Японии. Он становился чемпионом местной организации Pride, а также выигрывал Гран-при промоушена. На его счету победы над такими бойцами, как Мирко Филипович, Кевин Рендлман, Антониу Ногейра, Марк Коулман. После того как Pride прекратил свое существование, россиянин подписал контракт с американским Affliction.

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