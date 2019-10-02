Американский боец назвался другом Федора Емельяненко и захотел с ним подраться

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джош Барнетт выразил желание провести поединок с россиянином Федором Емельяненко. Слова Барнетта приводит портал MMA Fighting.

«Я бы с удовольствием подрался с Федором. Он легенда. При этом он еще и один из моих друзей, странно будет драться с другом. Но я его уважаю, и выйти на бой против него будет просто здорово. Он невероятный. А я не из тех ребят, что смотрит на результаты последнего поединка соперника», — сказал Барнетт.

Американец провел 43 поединка в карьере, выиграв 35 из них и уступив в восьми. На счету 43-летнего Емельяненко 38 побед и шесть поражений, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. В последнем поединке россиянин уступил Райану Бэйдеру в финале Гран-при тяжеловесов Bellator.

25 сентября президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что Емельяненко, являющийся бойцом промоушена, проведет поединок в России. Кокер отметил, что Россия — интересная территория для проведения боев, и объявил о запуске турниров промоушена в стране.

В начале августа появилась информация, что на бой с Емельяненко претендует американец Квинтон Джексон. Кандидатура 41-летнего Барнетта также рассматривалась руководством Bellator.

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