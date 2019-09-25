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Федор Емельяненко проведет поединок в России

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Федор Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко проведет поединок в России. Об этом в Twitter-аккаунте сообщил президент промоушена Bellator Скотт Кокер.

Кокер заявил, что Россия — интересная территория для проведения боев, и объявил о запуске турниров промоушена в стране. Он отметил, в одном из поединков Bellator примет участие Емельяненко.

В июне россиянин подписал новый контракт с Bellator, который рассчитан на три поединка. Сообщалось, что он может провести бой против американца Квинтона Джексона или американца Джоша Барнетта.

Емельяненко — бывший чемпион Pride в тяжелом весе. Он одержал 38 побед в MMA и потерпел шесть поражений. Россиянин известен по выступлениям в Pride, Strikeforce и M-1 Global.

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