Соперник Емельяненко набрал 11 килограммов мышц перед боем

Американский боец смешанного стиля (ММА) Куинтон Джексон набрал 11 килограммов мышц перед поединком с россиянином Федором Емельяненко, который состоится 29 декабря. Об этом MMA Junkie рассказал тренер спортсмена Сэм Калавитта.

По словам специалиста, общая масса Джексона ко дню боя достигнет 118 килограммов. При этом он отметил, что спортсмену не стоит спешить с набором веса, потому что в итоге это приведет к тому, что его мышцы обвиснут.

Калавитта заявил, что не сомневается в мощи своего подопечного, а также в его способности продержаться все три раунда в поединке против Емельяненко. Тренер отметил подвижность Джексона и подчеркнул, что американец сейчас находится в своей лучшей форме.

Соперники встретятся в Японии, на турнире, который проводится под эгидой американской организации Bellator при поддержке местного промоушена Rizin.

Последний раз Емельяненко выходил в октагон 26 января. Тогда он уступил американцу Райану Бэйдеру в финале Гран-при тяжеловесов Bellator. На пути к решающему поединку россиянин победил Чейла Соннена и Фрэнка Мира — оба известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате.

За свою карьеру Емельяненко одержал 38 побед и потерпел шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. На счету Джексона 38 побед и 13 поражений.

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