Глава Bellator назвал потенциального соперника Емельяненко в следующем бою

Глава Bellator Скотт Кокер назвал возможного соперника российского тяжеловеса Федора Емельяненко в его следующем поединке. Слова организатора передает Sport24.

Кокер признался, что хотел бы организовать бой между 43-летним россиянином и американцем Джошем Барнеттом. Функционер ждет согласия спортсменов.

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Ранее 29 декабря Емельяненко нокаутировал американца Квинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Россиянин добыл 15-ю победу нокаутом в карьере. Поединок против Джексона — первый из трех, запланированный по новому контракту российского бойца с Bellator. Ожидается, что спортсмен выступит в США и России, а после завершит карьеру. При этом до боя с Джексоном Емельяненко подчеркнул, что еще не принял окончательного решения.

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Барнетт не смог принять участие в турнире Bellator 20 декабря из-за болезни. Он подписал контракт с Bellator в апреле. Тяжеловес возобновил карьеру после прекращения выступлений в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) на фоне проблем с допингом. Свой последний поединок по правилам смешанного стиля (MMA) он провел в сентябре 2016-го, победив белорусского тяжеловеса Андрея Орловского. Он также известен как профессиональный рестлер и принимал участие в турнирах по грэпплингу, таких как Metamoris.

Как и Емельяненко, Барнетт выступал в Pride и Strikeforce. Американец становился чемпионом UFC в тяжелом весе, однако был лишен титула из-за положительного допинг-теста.

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