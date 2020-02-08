Боец MMA «выключила» соперницу ударом ногой в голову

Американская боец смешанного стиля (MMA) Эрин Бланшфилд одержала победу нокаутом на турнире Invicta FC 39. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Fightpass.
Бланшфилд нокаутировала Викторию Леонардо во втором раунде. Пользователь Todd Enrico сравнил удар победительницы с нажатием кнопки выключения. Он также предположил, что Бланшфилд попала в артерию сопернице, что и повлекло за собой падение.
Бланшфилд одержала пятую победу в профессиональной карьере при одном поражении.
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