Российский боец MMA нокаутировал украинца ударом с ноги в падении

Российский боец смешанного стиля (ММА) Имам-Шапи Мухтаров нокаутировал украинца Анатолия Сафронова в бою на турнире «Битва в Волгограде». Видео появилось на YouTube-канале Алексея Ульянова.

Через 42 секунды после начала поединка Мухтаров в падении попал ногой в челюсть соперника. По итогам турнира россиянин получил приз стоимостью три тысячи долларов за лучший нокаут.

Теперь на счету Мухтарова пять побед в пяти боях. Сафронов проиграл 31-й раз в карьере при 26 победах.

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