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Боец MMA нокаутировал соперника ударом пяткой с разворота

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FightSpace / YouTube

Казахстанский боец смешанного стиля (MMA) Жасулан Акимжан одержал победу над российским и армянским спортсменом Миграном Арутюняном на турнире Gorilla Fighting Championship 19, который прошел в Сочи 20 октября. Полное видео боя доступно в YouTube-канале Fightspace.

Акимжану удался удар пяткой с разворота в самой концовке трехраундового поединка. Пропустив его, Арутюнян опустился на колени, а рефери просигнализировал окончание боя.

Для Арутюняна, который является серебряным призером Олимпиады по греко-римской борьбе, поражение стало первым в MMA. В его активе три победы. Акимжан одержал четвертую поеду в карьере при одном поражении.

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