Боец UFC рискнул жизнью ради победы и проиграл

@Bestrafer7 / Twitter

Грузинский боец смешанного стиля Мераб Двалишвили уступил в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцу Рикки Саймону несмотря на то, что выдержал применение соперником удушающего приема. Видео концовки поединка разместил у себя в Twitter-аккаунте пользователь Bestrafer7.

«Не могу отделаться от мысли, что вот-вот стану свидетелем смерти в UFC, пока смотрю на удушающий прием Саймона на Двалишвили», — прокомментировал запись сам пользователь.

Бой прошел в рамках UFC Fight Night 128, состоявшегося в ночь на 22 апреля. В конце третьего раунда Саймону удалось провести удушающий захват Двалишвили. Рассчитывая на победу по итогам трех раундов, Двалишвили не стал сдаваться. Грузин вытерпел 50-секундное удушение, дожидаясь финального гонга. Однако после того, как он прозвучал, судья отдал победу Саймону. Двалишвили проиграл технической сдачей боя.

Организаторы отметили яркость спорного поединка. Несмотря на поражение, Двалишвили заработал бонусные 50 тысяч долларов, передает портал Sherdog.

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