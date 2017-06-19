Появилось видео последнего боя погибшего бойца UFC

Видео: Julio Garcia / YouTube

Появилось видео последнего боя бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тима Хейга, который умер от от травм, полученных в боксерском поединке. Ролик был опубликован на YouTube-канале Julio Garcia.

16 июня в Эдмонтоне Хейг проиграл нокаутом бывшему игроку в американский футбол Адаму Брэйдвуду. Еще в первом раунде 34-летний канадец трижды побывал в нокдауне, но продолжил драться и во втором раунде был отправлен в глубокий нокаут. Он впал в кому, был доставлен в больницу и скончался в воскресенье, 18 июня.

В смешанных единоборствах канадец одержал 21 победу и потерпел 13 поражений. В боксе на его счету одна победа при трех поражениях.