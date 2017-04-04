Нурмагомедов рассказал о близости смерти из-за сгонки веса

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем самочувствии на момент госпитализации перед поединком с американцем Тони Фергюсоном. Об этом сообщает Allboxing.ru.

«Врач сказал: "Ты не можешь драться. Ты чуть не умер". Я и ощущал себя как будто чуть не умер. Мы все хорошо знаем, что во время сгонки веса можно умереть. Иногда такое случается. И со мной тоже может произойти, если мы будем форсировать сгонку»,— заявил 28-летний спортсмен.

27 марта сообщалось, что шотландец Джордан Коу умер в Таиланде, пытаясь сбросить вес к поединку по правилам тайского бокса.

5 марта Нурмагомедов и Фергюсон должны были провести поединок в рамках шоу UFC 209, но бой не состоялся из-за экстренной госпитализации россиянина. У него возникли проблемы со здоровьем после усиленной сгонки веса. Ожидается, что Нурмагомедов в следующий раз появится в октагоне в сентябре этого года.