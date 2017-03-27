Шотландский боксер умер из-за сгонки веса

Шотландец Джордан Коу умер, пытаясь сбросить вес к поединку по правилам тайского бокса. Об этом сообщает The Telegraph.

У 20-летнего спортсмена случился сердечный приступ во время тренировки в утяжеленном костюме для сгонки веса. Инцидент произошел в Бангкоке. Там же в воскресенье, 26 марта, должен был состояться бой шотландца со спортсменом из Камбоджи, имя которого не называется.

Коу планировал выступить в весовой категории до 61 килограмма. Для этого ему было необходимо сбросить за несколько дней три килограмма.

4 марта поединок российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата сорвался из-за экстренной госпитализации россиянина. Проблемы со здоровьем Нурмагомедова были вызваны усиленной сгонкой веса к поединку.