Менеджер Нурмагомедова назвал Фергюсона лицемерной тварью

Менеджер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз резко отозвался об американце Тони Фергюсоне. Абдельазиз выразил свое мнение о возможном сопернике Нурмагомедова на своей странице в Twitter.

«Эта лицемерная тварь Тони Фергюсон говорит гадости о моем брате Хабибе и постит фотографии с тирамису после того, как пожелал ему поправиться. Его знают только за то, что он должен был драться с Хабибом. Последний раз, когда мы виделись, он просил Хабиба сфотографироваться с ним», — добавил Абдельазиз.

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По его словам, руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не хотело, чтобы Фергюсон дрался с Нурмагомедовым. «Он получил титульный бой потому, что мы на это согласились», — добавил менеджер.

1 марта Нурмагомедов признался, что его главной спортивной мечтой является поединок с Фергюсоном. Спортсмены должны были встретиться в октагоне 5 марта в рамках шоу UFC 209, но бой не состоялся из-за экстренной госпитализации россиянина. У него возникли проблемы со здоровьем после усиленной сгонки веса. Ожидается, что Нурмагомедов проведет следующий поединок в сентябре.