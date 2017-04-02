Нурмагомедов рассказал о своей спортивной мечте

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов признался, что его главная спортивная мечта — провести поединок с американцем Тони Фергюсоном. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Все же в детстве мечтали о чем-то. Для меня теперь такая мечта — поправить свое здоровье и выйти против Тони Фергюсона, потому что по моей вине есть очень много обозленных и расстроенных фанатов. Я должен был сделать вес, не попав в больницу, и провести этот бой», — заявил Нурмагомедов.

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По словам 28-летнего россиянина, он не выйдет в октагон раньше сентября, сделать это раньше ему не позволит здоровье. «Бой номер один для меня — это Тони Фергюсон, и я очень хочу, чтобы он не проиграл до этого», — добавил Нурмагомедов.

Поединок Нурмагомедова с Фергюсоном должен был пройти 5 марта в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 209. Бой не состоялся из-за экстренной госпитализации россиянина перед взвешиванием. Причиной послужила усиленная сгонка веса. Ожидается, что новый поединок пройдет в сентябре.