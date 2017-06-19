Бывший боец UFC умер от полученных в боксерском поединке травм

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тим Хейг умер от травм, полученных в боксерском поединке. Об этом сообщает World Boxing News.

16 июня в Эдмонтоне Хейг проиграл нокаутом бывшему игроку в американский футбол Адаму Брэйдвуду. Еще в первом раунде 34-летний канадец трижды был отправлен в нокдаун, но продолжил драться и во втором раунде снова оказался на канвасе и не сумел подняться. Он потерял сознание и был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой.

О смерти Хейга в ночь на понедельник, 19 июня, сообщили его близкие. В смешанных единоборствах канадец одержал 21 победу и потерпел 13 поражений. В боксе на его счету одна победа при трех поражениях.