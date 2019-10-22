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Судья попытался разнять бойцов и был нокаутирован

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@tokeshikouhei / Twitter

Курьезный эпизод произошел во время турнира по летвею (бирманскому боксу) Lethwei 14 in Japan. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте @tokeshikouhei.

Бой прошел 21 октября в Токио. На седьмой секунде схватки рефери поспешил разнять бойцов. Судья встал между спортсменами и получил удар в лицо, после чего не смог удержаться на ногах. Бой был приостановлен.

Отличительной чертой бирманского бокса является отсутствие перчаток (бойцы ограничиваются бинтами), а также разрешенные удары головой.

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