Судья попытался разнять бойцов и был нокаутирован

Курьезный эпизод произошел во время турнира по летвею (бирманскому боксу) Lethwei 14 in Japan. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте @tokeshikouhei.
Бой прошел 21 октября в Токио. На седьмой секунде схватки рефери поспешил разнять бойцов. Судья встал между спортсменами и получил удар в лицо, после чего не смог удержаться на ногах. Бой был приостановлен.
Отличительной чертой бирманского бокса является отсутствие перчаток (бойцы ограничиваются бинтами), а также разрешенные удары головой.
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