Боец MMA «убил» соперника ударом ногой в голову

@Jolassanda1 / Twitter

Боец смешанного стиля (MMA) Маркос Тайландеш нокаутировал соперника ударом ногой в голову на турнире SFT в Бразилии. Видео нокаута опубликовал пользователь Jolassanda в своем Twitter-аккаунте.

«Мертв! Нокаут в исполнении Тайландеша», — добавил автор поста в видео. Бой состоялся 30 ноября. Тайландеш одержал победу над Луаном Соарешем в первом бою вечера.

17 ноября появилось видео, где ветеран Абсолютного бойцовского чемпионата Росс Пирсон был нокаутирован после попадания в голову. Его сопернику удался удар под названием «раскат грома».

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