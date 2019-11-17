Ветерана UFC нокаутировали ударом «раскат грома»

probellum / Instagram

Французский боец смешанного стиля (MMA) Деви Галлон нокаутировал британца Росса Пирсона в поединке промоушна Probellum 1. Видео появилось в Instagram-аккаунте организации.

Бой завершился в третьем раунде после того, как Галлон ударил ногой с разворота и поразил соперника. Этот прием известен под названием «раскат грома».

Пирсон известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Британец бился под эгидой промоушена с 2009 года, проведя в общей сложности 26 боев в организации. Теперь на его счету 20 побед и 17 поражений. Галлон одержал 17 побед, потерпел семь поражений, еще два поединка с его участием завершились вничью.

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