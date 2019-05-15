Ветеран UFC дебютировал в профессиональном боксе

Британский боец смешанного стиля (MMA) Росс Пирсон одержал победу в дебютном боксерском поединке против австралийца Салара Кинга. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой прошел в Сиднее 15 мая. Пирсон выступил в средней весовой категории. 34-летний боец победил соперника техническим нокаутом. Для проигравшего Кинга поражение стало пятым к ряду. Соперник Пирсона провел 16 поединков и одержал пять побед.

Последний раз Пирсон выходил в октагон 30 марта на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Тогда британец уступил американскому бойцу Десмонду Грину техническим нокаутом.

Пирсон известен по выступлениям в UFC. Британец бился под эгидой промоушена с 2009 года, проведя в общей сложности 26 боев в организации. Всего в MMA Пирсон одержал 20 побед и потерпел 16 поражений. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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