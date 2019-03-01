Бывший чемпион UFC захотел «грязного бокса» с Роем Джонсом

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Витор Белфорт подписал контракт с One Championship и захотел поединка с бывшим боксером американцем Роем Джонсом-младшим. Об этом сообщает MMA Fighting.

41-летний Белфорт обратился к Джонсу с предложением провести бой по правилам бокса. Бразилец поставил условие: поединок с 50-летним американцем будет по особым правилам, разрешающим грязные приемы.

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Белфорт известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В 1997 году бразилец стал победителем турнира UFC 12, одержав в один день сразу две победы нокаутом. В 2004 году он завоевал титул чемпиона организации в полутяжелом весе, победив американца Рэнди Кутюра.

Джонс — бывший абсолютный чемпион мира по боксу. В послужном списке американца 66 побед (47 — нокаутом). Джонс лишь девять раз уступал на профессиональном ринге. Будучи любителем боксер становился серебряным призером Олимпийских игр. С осени 2015-го Джонс — гражданин России. В феврале 2018-го боксер завершил карьеру.

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