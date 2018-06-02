Спорт
 
Последние новости
Лукашенко раскритиковал «Ленту.ру» за обвинения в переписывании истории
Роналду позвали в российский клуб
Ким Чен Ын поживет в президентском номере за чужой счет
Выжившая во время бурана на Эвересте альпинистка погибла при падении с лестницы
Звезда реалити-шоу получила «грудь от НАСА»
Москву благоустроят на полвека вперед  
Хоккеист бросил сборную ради российского паспорта
Су-25 пролетел в десяти метрах над украинским пляжем
Дворник ударом головы вырубил избивающего жену турка и попал на видео
Новости партнеров

Бойцов MMA заставят драться без перчаток

Перейти в «Мою Ленту»
Льюис Рамси и Рикко Родригес

В США 2 июня состоится первый турнир Bare Knuckle FC по боксерским боям без перчаток, в котором примет участие ряд бойцов смешанного стиля (MMA). Об этом сообщает MMA Fighting.

На первом турнире Bare Knuckle FC сойдутся представители MMA, бокса и муай-тай. Анонсировано 12 боев. Среди участников — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рикко Родригес, а также Джоуи Бельтран, становившийся претендентом на титул под эгидой Bellator. Состоится и поединок женского дивизиона Bare Knuckle FC, в котором сойдутся Бек Ролингс, известная по выступлениям в UFC, и боксер Альма Гарсия.

Событие станет первым легальным турниром по боксу без перчаток с 1889 года на территории США. Трансляция будет доступна по всему миру по платной подписке.

В боксе без перчаток бойцы выступают без какой-либо защиты для костяшек рук. В традиционном боксе в этих целях применяются перчатки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bare Knuckle FC weigh-in video, results
Китаец пустил кровь русскому бойцу на турнире MMA в Хабаровске
Чернокожий боксер отказался от «рабского контракта»
Другие материалы рубрики
Спорт09:2124 мая

«Молодчик, Саня»

Овечкин — в финале Кубка Стэнли. Это его последний шанс взять трофей
20:26Сегодня

Роналду позвали в российский клуб

15:2230 мая

РФС продлил сотрудничество с adidas

17:38Сегодня

Хоккеист бросил сборную ради российского паспорта

Спорт00:03 1 июня

Погнали лысого

На самом деле, Зидан ушел сам. «Реалу» будет тяжело
14:58Сегодня

Бельгиец стал медведем и спел песню Dva Vodka Spasiba о русской культуре

13:02Сегодня

Роналду объявил партнерам об уходе из «Реала»

09:5326 мая

Бойца UFC задержали за драку с «обезумевшей фанаткой»

Спорт00:0231 мая

Все идет по плану

Сборная России проиграла Австрии. Команде, даже не попавшей на чемпионат мира
09:59Сегодня

Мутко останется в российском футболе

11:1926 мая

Футболистам сборной Нигерии запретили секс c русскими девушками во время ЧМ-2018

11:26Сегодня

Боец UFC избежал увольнения и согласился драться с россиянином

Россия
«На всех, кроме Рамзана Кадырова, я чихать хотел»
Его букеты покупали боевики и федералы, а его самого хотели убить
Раскрыты неизвестные факты из биографии бывшего вице-президента России
«Непонятно, как она смогла в своем уме остаться»
Ей 128 лет. Она пережила двух императоров, Ленина, Сталина и живет при Путине
«Отряды Путина» перестали поддерживать Путина
«Пять минут — и крыши нет»
Мощнейший ураган застал Россию врасплох и повредил башню кремля
В Забайкалье начались перебои с газом
Погоню полицейских за медведем в Коми сняли на видео
Все материалы
Мир
Ким Чен Ын и Сергей ЛавровЖирный плюс
Дружба с Россией и война с США: Сергей Лавров съездил в Северную Корею
Ким Чен Ын поживет в президентском номере за чужой счет
Международная коалиция США разбомбила деревенский дом
Дворник ударом головы вырубил избивающего жену турка и попал на видео
Сербия объяснила отказ признать Крым и сослалась на дружбу с Россией
В Персидском заливе задумали воевать из-за С-400
В Турции запретили Uber
Все материалы
Бывший СССР
Грузинский бунт
Школьная поножовщина вывела на улицы тысячи людей. Они требуют смены власти
Консул высшей расы
Украинский дипломат не любил евреев и считал себя арийцем. Коллеги молчали
Лукашенко раскритиковал «Ленту.ру» за обвинения в переписывании истории
Су-25 пролетел в десяти метрах над украинским пляжем
На Украине рассказали о позоре главы МИД
Белоруссия пригрозила закрыть границу с Россией
На Украине возмутились унизительным отчетом перед послами G7
Все материалы
Экономика
Вложили по полной
Кто сделал финансиста Браудера главным врагом России
Олег ДерипаскаДотации против санкций
В чем суть предложений Дерипаски по спасению энергобизнеса в Сибири
Игра на вылет
Создателя пирамид A.G.A.M., ForexTrend, Panteon Finance собираются экстрадировать в Казахстан
Российские власти отказались снижать цены на бензин
Польша поплатится урожаем за ужесточение правил въезда для украинцев
Названы работники с самой маленькой зарплатой в России
Дерипаска избавится от доли в «Группе ГАЗ»
Все материалы
Силовые структуры
Бриллиант в законе
Он не запятнал воровскую честь и стал легендой. Его боялись даже тюремщики
Аслан Иритов«Вы видите у меня кисти?»
Безрукий инвалид взял полицейского за горло — это чудеса кавказского правосудия
Кавказский полдень
Дуэль на табельном, кровная месть и стрельба в баре. Так живут силовики Кавказа
Петербургский чиновник порвал в суде паспорт в надежде избежать ареста
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Задержанных подкидывали к потолку и пытали током из-за кедровых орехов
Россиянина отправили в колонию для пожизненно осужденных за кражу 1700 рублей
Все материалы
Наука и техника
На бойню!
Геноцид, избиение детей и роботы-проститутки: Detroit: Become Human
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
«Годы насилий и грабежей»
Эта война почти угробила Россию. Из нее сделали сомнительный праздник
Обновление iPhone заставит пользоваться смартфоном реже
Падение яркого метеорита в Китае сняли на видео
Производитель РД-180 признал отставание России от США в ракетных двигателях
Американский флот выбрал европейских «убийц кораблей»
Все материалы
Спорт
Играй по-русски
Футбол в России жив. Но только на улице
Роналду позвали в российский клуб
Бойцов MMA заставят драться без перчаток
Хоккеист бросил сборную ради российского паспорта
Бельгиец стал медведем и спел песню Dva Vodka Spasiba о русской культуре
Роналду объявил партнерам об уходе из «Реала»
Погнали лысого
На самом деле, Зидан ушел сам. «Реалу» будет тяжело
Все материалы
Культура
«Душа умершего Вовы стала навозной мухой»
Библиотека как бордель для гомосексуалистов — о чем пишут начинающие литераторы
Дубинин Юрий. «Бахус»Беспорядочные связи и дефицитный сервелат
10 главных книг лета
Из России с морковью
Кино недели: от «Красного воробья» до «Историй призраков»
В Москве и Петербурге покажут «Лоуренса Аравийского»
Оззи Осборн«Я выжил, и это настоящее чудо»
Как московские дружинники приняли Оззи Осборна за сантехника в запое
На «Пикнике Афиши» выступят Земфира и Дельфин
Сыгравший Шерлока актер разогнал грабителей возле Бейкер-стрит
Все материалы
Интернет и СМИ
Сели на перец
Голодные блогеры нашли способ разбогатеть. Их сгубили деньги
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Бабченко жив. Что происходит?
Убийство оказалось операцией СБУ. Заказчиком объявили российские спецслужбы
Названы детали списка потенциальных жертв «убийц» Бабченко
Звезда реалити-шоу получила «грудь от НАСА»
Найден способ «убить» любой компьютер силой звука
Apple прекратила блокировку Telegram
Все материалы
Ценности
Все лучшее
День защиты детей — хороший повод раскошелиться для родителей
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Дети на конфете
Модные бренды заставляют детей пить, курить и купаться в грязи
Наряды героини «Красотки» обрели популярность 28 лет спустя
Морские котики
Как проводили лето супермодели на райском острове
Дизайнеры обратили внимание на забытую часть тела
Звезды показали самую удачную позу для фотосессий в купальнике
Все материалы
Путешествия
На траве в дрова
Отчаянные русские вышли на «Олд Траффорд» против англичан и выжили
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
Сохраняя традиции, опережая будущее
Шотландский дом The Macallan открыл суперсовременную дистиллерию
Блогер Сергей Доля раскрыл подробности крушения российского самолета
Авиалайнер совершил вынужденную посадку из-за невыносимо вонючего пассажира
Привычные туалеты исчезнут из российских поездов
Туристов приучат к туалету
Все материалы
Из жизни
Дары жизни
Загадочные места и немного магии: май глазами обычных людей
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
Тело водителя экскаватора привезли на похороны в ковше
«Я медленно достала перцовый баллончик, а подруга — нож»
История россиянки, переехавшей в Варшаву
Любитель пластической хирургии лишился паспорта из-за неузнаваемой внешности
Японец облачился в мини-юбку и ударил ребенка
Все материалы
Гангнам-стайл: Тест премиального седана Genesis G70
Достоин ли кореец бороться с «трешкой» BMW, C-классом и Audi A
Rolls-Royce Cullinan: первый контакт
Чем самый дорогой кроссовер собирается поражать клиентов? Мы сняли все на видео
Машины зомби-апокалипсиса
Шесть автомобилей, внутри которых можно пережить, что угодно
Тест-драйв нового «AMG-Гелика»
Mercedes-AMG G 63: стоило ли переделывать самый безумный «Гелик»?
Самый дорогой автомобиль в мире продали за 4 миллиарда рублей
Универсал Ford Mondeo превратили в дровяную печь для пиццы
Для «Ниссана» за полмиллиона долларов сделали кондиционер
Все материалы
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
На новый уровень
Урбанисты взяли на вооружение армейские приемы. Что будет с городами?
А этому не дала
Россиянам отказывают в ипотеке. Что делать?
Названы подмосковные районы с самыми дешевыми дачами
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Зачем россияне устраивают свинарники в своих квартирах и как с этим бороться
Малоимущих россиян обеспечат жильем с помощью нанотехнологий
Корону надень
Пожить как аристократ? Легко, но не в России
Все материалы