Китаец пустил кровь русскому бойцу на турнире MMA в Хабаровске

@Jolassanda / Twitter

Российский боец смешанного стиля (MMA) Евгений Рязанов проиграл посредством технического нокаута китайцу Женжонгу Лю на турнире KLF/MFP 220, проходящем в Хабаровске. Видео размещено в Twitter-аккаунте пользователя Jollasanda.

Китаец нанес Рязанову серию ударов, один из которых вызвал рассечение. У россиянина началось кровотечение, рефери был вынужден остановить бой, присудив Лю победу техническим нокаутом.

Рязанов не выступал с ноября 2017 года. За свою карьеру 27-летний россиянин провел 29 боев, одержав победу в 17 из них.

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