Боец MMA получил жуткую травму руки и пустился в бегство

Американский боец смешанного стиля (MMA) Жером Ривера получил серьезную травму руки во время боя с соотечественником Брэнданом Ройвалом во время турнира Legacy Fighting Alliance 39. Видео опубликовано в официальном Twitter-аккаунте AXS TV.

Правый локоть Риверы оказался вывихнут после того, как Ройвал вынудил его прижаться к клетке. Обнаружив травму — рука в этот момент уже находилась в неестественном положении, — Ривера попытался убежать от соперника. Американец получил еще несколько ударов, и рефери остановил бой. Ройвалу была присуждена победа техническим нокаутом на 40-й секунде первого раунда.

Журналист Александр Ли в своем Twitter-аккаунте назвал травму Риверы одной из самых жутких, что ему довелось увидеть в MMA. Другой автор, Мэтью Перлман в своем Twitter-аккаунте выразил мнение, что повреждение Риверы — одно из самых «отвратительных» из увиденных им за последнее время.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!