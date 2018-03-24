Боец MMA унизил отправленного в нокаут соперника и проиграл

Боец Дрю Чэтмен проявил неспортивное поведение по отношению к сопернику Ирвинсу Айале во время боя тяжеловесов под эгидой Legacy Fighting Alliance. Об этом сообщает MMA Junkie.

Айала после неудачного выпада врезался подбородком о колено соперника и отправился к нокаут. Чэтмен встал обеими ногами на спину потерявшего сознание Айалы и исполнил сальто. За это боец получил техническое поражение и дисквалификацию.

Видео эпизода в своем Twitter поделился радиоведущий Дэвид Кларк. «Потом произошло это. Какого черта?» — гласит подпись к публикации.

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