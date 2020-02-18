Боец UFC вспомнила вкус крови соперницы

Американский боец смешанного стиля (MMA) Роксанн Модаффери вспомнила свой последний поединок против соотечественницы Мэйси Барбер на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 19 января. Об этом сообщает Bloody Elbow.

В частности 37-летняя спортсменка упомянула, что ей в рот попала кровь соперницы. «Очень теплая, сочная. Я ее выплюнула», — заметила Модаффери, описывая вкус крови Барбер. «Не раз видела кровь на своих руках, но впервые она попала на лицо, на губы», — подчеркнула она.

Модаффери прервала серию из восьми побед Барбер подряд. Американка одержала верх решением судей. В главном поединке вечера ирландец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американского бойца Дональда Серроне.

В активе Модаффери 24 победы (при 16 поражениях). Одну из них она добыла на турнире UFC в Санкт-Петербурге, одолев спортсменку из Киргизии Антонину Шевченко.

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