На украинском ТВ проигнорировали бой россиянина на турнире UFC

Телеканал Setanta Sports, транслировавший бои основного карда турнира UFC 246 на Украине, не показал поединок российского бойца Алексея Олейника с американцем Морисом Грином. На это обратил внимание Sport24.

В эфире показали все бои, за исключением поединка с участием Олейника. Вместо этого Setanta Sports запустил повтор боя предварительного карда между американками Роксанн Модаффери и Мейси Барбер.

Материалы по теме «Похоже мне надирают задницу» Макгрегор вернулся и за 40 секунд расправился с Ковбоем Серроне. Хабибу пора волноваться?

Руководство канала отказалось комментировать это решение. «Все вопросы к правительству Украины», — сказал представитель Setanta Sports.

Ранее 19 января Олейник победил Грина болевым приемом во втором раунде. 42-летний россиянин по прозвищу Удав выиграл 58-й поединок в карьере при 13 поражениях. В главном бою UFC 246 ирландец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне.

Олейник — уроженец Харькова. Боец получил российский паспорт в 2014 году. На следующий год спортсмен попал в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Из-за этого ему запрещен въезд на территорию страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!