Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за карьеру

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду повторил абсолютный мировой рекорд по количеству голов за карьеру. Об этом сообщается в Twitter Squawka Football.

Нападающий отметился забитым мячом в матче 17-го тура итальянской серии А против «Сассуоло» (3:1). Этот гол стал для португальца 759-м на профессиональном уровне.

Роналду повторил достижение австрийского и чехословацкого форварда Йозефа Бицана. В период с 1931 по 1955 год игрок забил то же количество мячей, что и португалец.

3 января Роналду превзошел рекорд Пеле по количеству забитых за карьеру мячей. В активе бразильца 757 голов.