Роналду первым в мире набрал полмиллиарда подписчиков в социальных сетях

Нападающий сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду набрал полмиллиарда подписчиков в различных социальных сетях. Об этом сообщает B/R Football в Twitter.

Отмечается, что 36-летний португалец первым в истории социальных сетей добился подобного результата. У него 500 миллионов подписчиков в Instagram, Facebook и Twitter.

Больше всего пользователей подписались на Instagram звезды «Ювентуса». В данной социальной сети у него 261 миллион фолловеров. За обновлениями в Twitter нападающего следят 91 миллион пользователей. Результат футболиста в Facebook — 126 миллионов.

Роналду — один из самых популярных футболистов в мире. Он известен по игре за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус». Он пять раз выигрывал кубок Лиги чемпионов. В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы в 2016 году.