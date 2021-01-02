Первый в истории Instagram блогер набрал 250 миллионов подписчиков

Футболист сборной Португалии, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал самым популярным блогером в соцсети Instagram. Он первым среди пользователей достиг отметки в 250 миллионов подписчиков.

Следом за спортсменом с большим отрывом идет певица Ариана Гранде, на нее подписаны 214 миллионов человек. Замыкает тройку модель Кайли Дженнер с 207 миллионами подписчиков. У извечного «соперника» Роналду, аргентинца Лионеля Месси на данный момент в Instagram 174 миллиона подписчиков.

Однако наибольшее число подписчиков в Instagram у официального аккаунта соцсети. На него подписаны 382 миллиона человек.

30 декабря самым популярным фото в Instagram в 2020 году признали ноябрьский снимок Роналду, посвященный легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне. Фотография набрала 19,7 миллиона лайков. На черно-белом снимке Роналду стоит вместе с Марадоной, умершим 25 ноября в возрасте 60 лет. В эмоциональном описании к посту португальский игрок поделился своими чувствами в связи с уходом известнейшего спортсмена.