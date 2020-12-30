Названо самое популярное фото в Instagram в 2020 году

Самым популярным фото в Instagram в 2020 году признали снимок футболиста Криштиану Роналду, опубликованный в ноябре. Как сообщает Daily Mail, пост был посвящен легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне.

Фотография набрала 19,5 миллиона лайков. На черно-белом снимке Роналду стоит вместе с Марадоной, умершим 25 ноября в возрасте 60 лет. В эмоциональном описании к посту португальский игрок поделился своими чувствами в связи с уходом известнейшего спортсмена.

В тройку также вошли фотографии, связанные с трагическими событиями. Так, пост о смерти актера Чедвика Боузмана, известного по главной роли в супергеройском боевике Marvel «Черная пантера», набрал 19,1 миллиона лайков. Публикация была сделана с аккаунта актера 28 августа. Третье место занял футболист Лионель Месси со своим фото с Марадоной (16,2 миллиона лайков). Аргентинский спортсмен тоже поделился мыслями в связи с кончиной Марадоны.

Кроме того, в топ-10 вошли четыре снимка с аккаунта американской модели Кайли Дженнер и фото, которое опубликовал выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс» баскетболист Леброн Джеймс. Также в список второй раз попал Роналду. Его поклонники оценили снимок футболиста, сделанный во время празднования дня рождения. Последнее фото, опубликованное погибшим в результате крушения вертолета баскетболистом Коби Брайантом за день до смерти, замкнуло десятку.