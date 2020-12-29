Телезвезда назвала 2020 год потрясающим и нарвалась на критику

Участник британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Джонни Митчелл (Jonny Mitchell) опубликовал пост в Instagram, в котором назвал 2020 год потрясающим, из-за чего прослыл бесчувственным.

«12 месяцев. 12 месяцев исследований, приключений, волнений, эмоций, учения, творчества, процветания, понимания и любви. 2020 был довольно потрясающим», — написал он, опубликовав романтическое фото возлюбленной во время поездки на Бали.

В сети Митчелл нарвался на критику. Многие пользователи посчитали, что 29-летняя телезвезда совершенно некорректно высказалась о годе, который ознаменовался пандемией коронавируса, унесшей жизни людей по всему миру.

«Что же, я полагаю, вы жили в пузыре, так как для всего остального мира 2020 был довольно ужасным, пожалуй, даже худшим из всех!» — написал один из комментаторов. Другой юзер посоветовал Митчеллу перед публикацией подумать, кто смотрит его посты, и понять, что такие высказывания одобрения и симпатии не вызовут.

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