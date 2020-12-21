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Ведущая вычислила любовь к порно у возлюбленного и ужаснулась

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Фото: @staceysolomon

Британская певица, телеведущая Стейси Соломон (Stacey Solomon) рассказала, как однажды вычислила любовь к порно у возлюбленного. Как сообщает Daily Mirror, мужчина смотрел интимные ролики с ее смартфона, чем ужаснул партнершу.

По словам Соломон, это произошло, когда они лежали в постели. Женщина проснулась и долгое время искала свой телефон. Обнаружив мобильное устройство, она увидела открытую вкладку с порнографией.

Оказалось, что ее партнер Джо Свош (Joe Swash) смотрит порно через интернет с ее мобильного устройства. 31-летняя ведущая подчеркнула, что ханжа в этом вопросе, поэтому они с бойфрендом не смотрят подобные видео вместе.

Соломон добавила, что возлюбленный не стал очищать и историю посещений тех сайтов, на которых смотрел подобные ролики. Ведущую успокоило лишь то, что чаще всего Свош искал MILF-порно (жанр с актрисами в возрасте от 30 до 50 лет). «Я сказала про себя "На такое и я способна"», — шутливо заметила она.

Ранее российская порноактриса, работающая под псевдонимом MarshSwallow, рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются сотрудники индустрии для взрослых. Она также сообщила, какие существуют трудности работы в вебкаме.

Соломон — английская певица и телезвезда. Она стала известна после участия в шестом сезоне шоу X Factor и победы в десятом сезоне реалити-шоу I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! В апреле 2015 года выпустила дебютный альбом. В настоящее время одна из ведущих ток-шоу Loose Women, в котором участвует с сентября 2016 года.

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