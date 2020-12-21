Бывшие модераторы PornHub раскрыли обратную сторону порносайта

Бывшие модераторы PornHub раскрыли обратную сторону работы порносайта и рассказали, с какими сложностями они сталкивались. Их истории публикует Metro.

Экс-сотрудники порносайта рассказали, что в день они должны были смотреть не менее 400 видео. По словам модераторов, введение этой квоты привело к «паническим атакам» среди персонала: они понимали, что посмотреть столько роликов за день невозможно.

С теми, кто не выполнял квоту, могли расторгнуть договор. Остальные же жаловались на эмоциональное выгорание, возникшее из-за того, что они проводили жизнь за просмотром порно и шок-контента. Иногда, утверждают сотрудники, в день приходилось смотреть до 1200 порнороликов.

Суть модерации заключалась в том, чтобы правильно классифицировать видео и отмечать порно с «подозрительным» содержанием: к ним относились сцены изнасилований, инцеста и жестокого обращения с детьми. При этом бывшие модераторы утверждают, что в PornHub их просили находить «странные оправдания, чтобы не удалять видео».

Ранее компания MindGeek, владеющая PornHub, получила иск от 40 женщин. Ее обвинили в сотрудничестве с предприятием по торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Все истцы требуют от PornHub по миллиону долларов.

В середине декабря PornHub удалил большую часть роликов после обвинений в распространении видео с сексуальным насилием над детьми и несовершеннолетними. Порносайт также изменил правила загрузки видео и запретил скачивать ролики — с целью предотвратить их повторное появление на сайте.

Незадолго до этого журналист The New York Times Николас Кристоф (Nicholas Kristof) опубликовал статью, рассказав истории людей, видео с участием которых без их согласия были загружены на порносайт. Вскоре компании Mastercard и Visa запретили использовать свои банковские карты для транзакций, связанных с порноресурсом.