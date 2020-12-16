PornHub обвинили в сотрудничестве с торговцами людьми

Компания MindGeek, владеющая порносайтом PorhHub, получила иск от 40 женщин. Ее обвинили в сотрудничестве с предприятием по торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает «Би-би-си».

Истцы утверждают, что PornHub получал прибыль от студии Girls Do Porn, владельцы которой были обвинены властями США в преступлениях на сексуальной почве. По словам авторов жалобы, каждая из них стали жертвой этой организации. При этом руководители MindGeek знали об обвинениях Girls Do Porn, однако продолжили сотрудничество со студией — пострадавшие неоднократно обращались к руководству порносайта в течение нескольких лет.

«MindGeek продолжал сотрудничать с Girls Do Porn, не утруждая себя расследованием или допросом своего делового партнера относительно растущих доказательств сексуальной торговли, которые получил MindGeek. Компании просто было все равно, пока им стало это невыгодно», — говорится в жалобе.

Все истцы требуют от PornHub по миллиону долларов. Они хотят, чтобы дело рассматривалось в суде с присяжными.

В середине декабря PornHub удалил большую часть роликов после обвинений в распространении видео с сексуальным насилием над детьми и несовершеннолетними. С порносайта было удалено 8,8 миллиона видео.

Незадолго до этого журналист The New York Times Николас Кристоф (Nicholas Kristof) опубликовал статью, в которой рассказал истории людей, видео с участием которых без их согласия были загружены на порносайт.